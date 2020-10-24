Cipiyle İstanbul turu yapan koronavirüslü yakalandı

İstanbul'da evinde karantina altında olması gerekirken cipiyle dolaşan koronavirüs hastası, trafik polisine yakalandı. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye götürdü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda denetleme yapan trafik polisleri bir cip içerisindeki sürücünün hareketlerinden şüphelendi.

Polisi görünce telaşa kapılan sürücünün kimlik bilgileri alınıp kontrol edildiğinde ortaya çıkan sonuç hem şaşırttı hem de korkuttu.

İsminin A.K. olduğu öğrenilen vatandaşın koronavirüs karantinasında olduğu ve evden çıkmaması gerektiği öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerine trafik polisleri A.K.’yi vatandaşlardan uzaklaştırarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada A.K.’ye trafik ekiplerince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezası kesti.

KARANTİNAYA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin yapılmasının ardından A.K.’yi ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Yasağı delerek diğer insanların hayatını tehlikeye atan şahısın karantina süresini yerleştirileceği yurtta tamamlayacağı öğrenildi.

Koronavirüslü şahıs trafik polisine yakalandı VİDEO