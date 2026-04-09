Cizre’yi sağanak vurdu: Sokaklar göle döndü

Cizre’de gün boyu devam eden sağanak, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı dereler taşarak taşkınlara neden oldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı giriş katı evler su altında kaldı.

AKİPLER TAHLİYELERE BAŞLADI

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının tahliyesi ve olası taşkın riskine karşı yoğun bir çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşları özellikle dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.