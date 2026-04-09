Dileklerinizi hazırlayın, Lyrid meteor yağmuru geliyor: İşte en iyi izlenecek noktalar

Her yıl nisan ayında gökyüzünü aydınlatan Lyrid Meteor Yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Kısa süreli ama parlak meteor geçişleriyle dikkat çeken bu doğa olayı, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde daha net şekilde izlenebiliyor.

Türkiye’den de gözlemlenebilecek olan Lyrid Meteor Yağmuru için tarih bilgileri ve en uygun izleme noktaları şimdiden merak edilmeye başlandı.

Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye'de nereden izlenir?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Her yıl bahar aylarında gerçekleşen meteor yağmuru, 2026 yılında 16-25 Nisan tarihleri arasında etkili olacak. Gökyüzü şöleninin en yoğun anı ise 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece yaşanacak. Bu tarihte saatte ortalama 15 ila 20 meteor gökyüzünde iz bırakacak.

Türkiye’den de rahatlıkla gözlemlenebilecek olan Lyrid Meteor Yağmuru, özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net görülebilecek.

Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi gibi şehir ışıklarından uzak alanlarda daha net izlenebilecek.