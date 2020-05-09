Çocukları için evinin bahçesine oyun parkuru kurdu

Sakarya'da, korona nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, babalarının evin bahçesinde kurduğu parkurda çeşitli oyunlar oynayarak, keyifli vakit geçiriyor.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan Taşkın Ömür isimli baba, korona tedbirleri kapsamında evden dışarıya çıkamayan çocuklarının daha keyifli vakit geçirebilmeleri için, evlerinin bahçesinde oyun parkuru kurdu.

BİRİNCİ OLANA HEDİYE

20 yaş altı oldukları için evden çıkamayan 16 yaşındaki Emirhan ve 12 yaşındaki Barış Ömür isimli iki kardeş de evin bahçesine kurulan oyun parkurunda doyasıya eğleniyor.

Parkurda kendi aralarında yarışarak birinci olan kardeş ise baba Taşkın Ömür tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendiriliyor.

Evinin bahçesine oyun parkuru kurdu

"BÖYLE DE EĞLENİYORUZ"

16 yaşındaki Emirhan Ömür, “Dışarı çıkıp gezemiyoruz devamlı bahçenin içinde oluyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ama böyle de eğlenebiliyoruz. Her şey geleceğimiz için eğer virüs geçene kadar böyle dışarı çıkamayacaksak çıkmayalım. Bazıları var evinden hiç dışarı çıkamıyor ama biz burada bahçemizde en azından oyunlar oynuyor ve daha çok eğleniyoruz" diye konuştu.