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    Çorlu'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

    İş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması paniğe neden olurken; ekipler, gaz akışını keserek, boruyu onarmaya başladı.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 17:09
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    Çorlu'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

    Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, belediyenin Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde sürdürdüğü yol yapım çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı.

    Patlamayla birlikte cadde üzerindeki evlerde yaşayan vatandaşlar, panikle balkon ve pencerelere çıktı.

    GAZ VE İTFAİYE EKİPLERİ HEMEN OLAY YERİNE GELDİ

    Gaz kokusunun çevreyi sarması üzerine bölgeye Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş.(ÇORDAŞ) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

    PATLAYAN BORU ONARILIYOR

    Ekipler, gaz akışını keserek, daha fazla sızıntı yapmasını önledi. Patlayan boruyu onarma çalışmaları ise sürüyor.

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