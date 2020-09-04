Çorum, Sinop ve Kastamonu arasındaki ormanlık alanlarda yangınlar

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir köy tahliye edilirken, Kastamonu'daki yangın kontrol altına alındı.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'taki Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

"YAKLAŞIK 80-9 HEKTARLIK ALAN YANDI"

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise dün öğle saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünün Karatepe mevkisi ile Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyü arasındaki sınır bölgesinde çıkan yangına anında müdahale edildiği bildirildi.

Yaklaşık 25-30 hektarlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca çalışmaların yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır. Genel olarak Çorum ili sorumluluk sahasında yangının başlaması ile beraber yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan yanmış, sorumluluk bölgemizde halihazırda yanan bir saha bulunmamakta ve soğutma çalışmalarına devam edilmekte olup, yangın Sinop ili sorumluluk bölgesinde devam etmektedir. Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi/araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."





BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, ekiplerin büyük bir gayret ile çalıştığını söyledi.

Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyünün, tedbir amacıyla tahliye edildiğini, yangına müdahale eden ekip sayısının da artırıldığını belirten Karaömeroğlu, "Şu anda bölgede 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 ekskavatör, 5 helikopter, 1 uçak ile yangına müdahale edilmektedir. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki yangına dönüşümlü müdahale edildiği için helikopter ve uçak sayısı değişiklik göstermektedir. Ayrıca bölgede 16 teknik elaman, 30 orman muhafaza memuru ve yaklaşık 150 yangın söndürme işçisi ile yangına müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

ARAZİ ŞARTLARI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangının kontrol altına alınması için çevre il ve ilçelerdeki Orman Müdürlüğü ve itfaiyelerden bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Rakımın yüksek ve arazinin engebeli olduğu bölgede, bazı bölümlerde yol olmaması nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çekilen alevlere uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Havanın kararmasına rağmen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

SUNGURLU'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ekmekçi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu ve Çorum'dan Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli ve sık ağaçlarla çevrili olması nedeniyle ekipler, alevlere müdahalede güçlük yaşadı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ün de olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Sungurlu, Boğazkale ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

KASTAMONU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Kontrol altına alınan yangını AA ekibi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.

Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kastamonu'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Karacabey, "Çok büyük bir felakete, büyük bir afete dönüşebilecek bir yangını çok şükür yaklaşık 40 saatlik bir sürede kontrol altına almış bulunuyoruz. Yangını bu kadar kısa bir sürede kontrol altına almakla insanlarımızın canını ve çok geniş ormanlık alanlarımızı kurtardığımızı ifade etmek istiyoruz. Şu andan itibaren yaptığımız çalışma soğutma çalışmaları. İhtiyaç duyduğumuz yerde uçak ve helikopterden de faydalanırız." diye konuştu.

Yangın yönetim aracından ve sahadan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Karacabey, şunları söyledi:

"Yangın yönetim aracı, orman yangınlarının yönetilmesiyle ilgili en ileri teknolojiyi içeren bir araç. İstediğimiz zaman ülkemizdeki bütün araçları izleyebildiğimiz gibi spesifik olarak yangın bölgesindeki araçları izleyebiliyoruz. İlk defa bu yıl kullanmaya başladığımız İHA'dan aldığımız görüntülerle yangın olan ve yangının devam ettiği mıntıkaları ve araçlarımızın arazide konumlandığı yerleri görerek araçlarımızı sıcak noktalara buradan sevk edebiliyoruz."





Basit gibi gözüken ihmal ve hataların bu tür büyük orman yangınlarına neden olabildiğine dikkati çeken Karacabey, şöyle devam etti:

"Ülkemizin birçok yerinde konuşlanmış hava ve kara araçlarını da bölgeye sevk ederek toplamda 2 uçak, 10 helikopter, 38 iş makinesi, 120 arazöz ve ülkemizin doğusundan batısına birçok ilinden bölgeye gelmiş olan 750 personelimizle aralıksız çalışarak yangını kontrol altına aldık. Maalesef herhangi bir insanın yapmış olduğu hata nedeniyle çıkmış bir yangın. Sebebini bilmiyoruz şu an ama yıldırım kaynaklı olmadığını biliyoruz. Basit bir ihmalin, dikkatsizliğin ve hatanın ne tür felaketlere sebep olabileceğinin fotoğrafını görüyoruz. O yüzden ben vatandaşlarımızdan hava sıcaklıklarının aşırı derece yüksek olduğu bugünlerde ormanlık alanlara girmemelerini, ormana yakın alanlarda ateş yakmamalarını ve ormanda gördükleri en ufak ateşi orman yangını ihbar hattına bildirmelerini istiyorum."





Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın süresince gecesini gündüzüne katarak cansiparane görev yapan başta Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personelimiz olmak üzere kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay personelimize, ilimiz ve çevre illerden desteğe gelen tüm kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşlarımızla bölge halkına teşekkürlerimizi sunarız."