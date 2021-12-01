Kanserden dolayı hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı. Kızının cenaze namazını kıldıran babası, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın” dedi.

Çorum’un Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Artak (13), 5,5 yıl önce lenf kanserine yakalandı.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Artak, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI

Küçük kızın cenaze namazını babası ve aynı zamanda Tuğcu Köyü İmam Hatibi olan Osman Artak kıldırdı.

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Çorum’da 13 yaşında kansere yenilen kızının namazını kıldırdı VİDEO



“ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN”

Namazın ardından helallik isteyen baba Artak, “Kızım 13 yaşındaydı. 5,5 yıl önce amansız bir hastalığa yakalandı. Kurtulamadı. Allah rahmet eylesin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Sizden helallik istiyorum.” dedi.

Artak’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.