Çorum'da büyükbaş hayvan kazaya neden oldu: 4 yaralı Çorum'da büyükbaş hayvana önce tır sonra otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Sungurlu-Çorum yolunda, Kırankışla Köyü yakınlarında yolda başıboş halde dolaşan ineğe, önce Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Murat A. yönetiminde ki 33 EHP 67 plakalı tır, daha sonra da arkadan gelen Halil İbrahim B. yönetiminde ki 61 BJ 968 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada büyükbaş hayvan telef olurken, otomobil sürücüsü Halil İbrahim B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Keziban B., Havva A. ve Havva B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.