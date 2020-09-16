Çorum'da engelli rampasına turnike engeli koyuldu

Yeni yapılan yaya köprüsünün girişine ve çıkışına turnike konuldu. Eneglli rampası üzerine koyulan turnikeler, engelli vatandaşların ulaşımını güçleştirdiği için tepki çekti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yeni bir yaya köprüsü inşa edildi.

Yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçtiğimiz mart ayında tahrip olunca, bozulan yerlerin tekrar onarılmasının ardından yaya köprüsünden motosiklet ve elektrikli bisiklet geçmemesi için köprüye turnikeler konuldu.

ENGELLİLERİN ÖNÜNE BİR ENGEL DAHA KOYULDU

Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

Engelli rampasına turnike yapılması tepki topladı VİDEO



"ENGELSİZ BİR ORTAM OLUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"

"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz." diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz.” dedi.





"AMACI DIŞINDA KULLANANLAR, KENDİSİNİ BİZİM YERİMİZE KOYSUN"

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren engelli vatandaşlar bu tür yapıların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek, “Bu rampalar engelli vatandaşların geçişi için tasarlanmış, ancak rampaları amacı dışında kullananlar yüzünden turnikeler konuldu. Bu turnikeler engelli vatandaşların köprüyü kullanmasına engel teşkil etmektedir. Bunlar yerine engelli turnikesi konulabilir, engelli rampası ibaresinin yer aldığı levhalar asılabilir, güvenlik kamerası konulabilir. Tabii en önemlisi amacı dışında kullanıp köprüyü tahrip edenlerin kendilerini bizlerin yerine koyması” diyerek turnikelerin yeniden tasarlanmasını talep etti.