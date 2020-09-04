Çorum'da denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog güldürdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında Çorum’da maske denetimi yapıldı.

Gazi Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurarak maske takması için uyarıda bulunarak kimliğini istedi.

"UYARI NE KADAR?"

Bunun üzerine nefes alamadığını belirten kadın, polise "Neden, ceza mı yazacaksın?” diye sorarken, polisin uyarı yazacağını belirtmesi üzerine, kadın “uyarı ne kadar?” diye sordu.

"YEMİN ET CEZA YAZMAYACAKSIN"

Maskesini taktıktan sonra TC kimlik numarasını polise veren kadın, “Yemin et ceza yazmayacaksın, söz ver.” dedi.

Polis ve kadının arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

Çorum’da güldüren maske diyaloğu VİDEO