Çorum'da park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Çorum’da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 01:13
  • Çorum’da park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araçta büyük hasar meydana geldi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 55. Sokak'ta, park halindeki 19 ABC 463 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEV ALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ: BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

