Çorum'da suç örgütü operasyonunda 17 kişi yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 kişiden, 8'i tutuklandı.

Çorum'da Başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlardan 17 zanlı gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız, tabancalara ait 324 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş, 4 senet, 20 bin lira para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materryal ve belge ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol altına alındı.

Bir şüphelinin ise adli kontrol talebi reddedildi.