İstanbul'da, ibadete açılacak olan camiler açıklandı

İstanbul'da, ibadete açılacak olan camiler açıklandı

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Korona salgını sonrası normalleşme sürecine gidilirken, İstanbul Valiliği ise yarın itibarıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerin listesini paylaştı.

Diyanet tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmişti.

Kararın ardından İstanbul'daki 3 bin 515 cami ve mescit tarihi bir sessizliğe bürünmüştü.

İbadete ara verilen camiler, 2.5 ayın ardından yarın itibarıyla belirlenen şartlara uygun olarak, cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ LİSTE HAZIRLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte yarın cuma namazı kılınabilecek camileri, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılınabilecek.

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Camiler cuma günü ibadete açılıyor ViDEO

