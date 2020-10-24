Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlardır gasbedilen haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız

Türkiye'nin, bölgesindeki krizlere müdahale etmesine değinen Erdoğan, bunun nedeninin tamahkarlık değil, gasbedilen hakları savunmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Türkiye'nin, bölgedeki krizlere müdahale etmesinin nedeninin geçmişte gasbedilen haklarına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE, HAK ETTİĞİ YERİ ALMANIN MÜCADELESİNİ VERİYOR"

"Koronavirüs salgını ile birlikte gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydası olmadığını gördük.

Buna karşılık asırlardır geri kalmış diye yaftalanarak sömürülen bölgelerin yıldızlarının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye, işte bu hercümerç içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gasbedilen haklarımıza sahip çıkıyoruz ViDEO







"GASBEDİLEN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAKTA KARARLIYIZ"

Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil, asırlardır gasbedilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum: Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

"TERÖR KORİDORU KURMAYA ÇALIŞANLARI SEYREDECEK DEĞİLİZ"

Binlerce kilometre öteden gelip, sınırlarımızın dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Daha birkaç gün önce 2016 yılının aralık ayında Kayseri'de bombalı araç kullanılarak şehit edilen 15 askerimize yapılan saldırının faillerinden birini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE Mİ BIRAKALIM"

Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım? Suriye'de ve Irak'ta bize yönelik tehditlerin önüne geçmek, oralardaki kardeşlerimizin huzurunu gözetmek dışında hiçbir amacımız yoktur."