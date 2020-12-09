Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi konuştu

Erdoğan, Bakü temasları öncesinde Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakü'ye hareketi öncesi kameraların karşısına geçen Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ semalarında yıldız ve hilalin gururla dalgalandığını söyledi.

"AZERBAYCAN, BAŞARILI BİR HAREKAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türkiye olarak Azerbaycan ordusunun harekatına ilk günden itibaren destek destek verdiklerini belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere biraz sonra Bakü'ye hareket edeceğiz.

Malumunuz şanlı Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki toprakları kurtarmak üzere başarılı bir harekat gerçekleştirdi.





"HAKLI MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMİŞTİR"

Kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden azad eyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık, bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir.

Bu süreçte Azerbaycan halkı da tam bir dayanışma sergileyerek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Azerbaycan, haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

"30 YILLIK ADALETSİZLİĞE SON VERİLDİ"

Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın verdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor.





"İLK GÜNDEN İTİBAREN DESTEK VERDİK"

Türkiye olarak biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereği ne ise onu yaparak Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık. Böylece milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk.

"AZERBAYCAN HALKININ SEVİNCİNE ORTAK OLACAĞIZ"

Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZDE KAYDEDİLEN AŞAMALARI ELE ALACAĞIZ"

Bakü'yü, son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Sayın Aliyev ile birlikte ele alacağız. Kaldı ki bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisiyle zaten hep bir arada olduk.

Azerbaycan ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz mevcuttur. Azerbaycan'ın kazandığı zafer, ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır.

"ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINDA YANLARINDA OLACAĞIZ"

İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi veya geliştirmenin yollarını ele alırken, ileriye dönük zemin teşkil edebilecek değerlendirmelerde de bulunacağız.

Azerbaycan'a gerçekleştireceğim ziyaretin 'Tek Millet, İki Devlet' şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."