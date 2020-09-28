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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta kestane satın aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta kestane satın aldı

Beşiktaş İskelesi'ne uğrayan Erdoğan, burada bir esnaftan aldığı kestanelerden ikram etti.