Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta kestane satın aldı
Beşiktaş İskelesi'ne uğrayan Erdoğan, burada bir esnaftan aldığı kestanelerden ikram etti.
- AA
- 28.09.2020 - 16:31
- Güncelleme : 28.09.2020 - 16:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını ve temaslarını İstanbul'da sürdürdü.
Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.
ERDOĞAN BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE
Programın ardından Beşiktaş İskelesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir kestaneci esnafına uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaftan kestane satın aldı. Erdoğan'ın, bir çocuğa satın aldığı kestanelerden ikram ettiği görüldü.