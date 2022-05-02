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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ile görüşeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ile görüşeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini açıkladı.
    • 02.05.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 08:33
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    Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarıyla bayramlaşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna-Rusya savaşı

    Hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan ziyareti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık." dedi.

    İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamı ise şu şekilde:

    "Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.

    Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

    İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

    Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ile görüşeceğiz #1


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