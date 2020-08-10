Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dış etkilerle eğilip bükülemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi.

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel gündemde irade ortaya koyduğunda ekonomik olarak hesaplaşma araçları ortaya koyulduğunu söyledi.

"SUNİ RÜZGARLARLA EĞİLİP BÜKÜLMEYİZ"

Maruz kalınan çok yönlü saldırılara rağmen, Türkiye ekonomisinde atılan kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndüğünü belirten erdoğan Erdoğan, "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.