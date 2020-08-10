Dolar
7.3161
0.3483%
Euro
8.6035
0.8309%
Altın
2030.72
-0.2122%
Borsa
1075.52
1.4077%
G. Altın
476.085
-0.2229%
Bitcoin
87093.48
3.1823%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dış etkilerle eğilip bükülemeyeceğini söyledi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 20:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi.

    Son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel gündemde irade ortaya koyduğunda ekonomik olarak hesaplaşma araçları ortaya koyulduğunu söyledi.

    "SUNİ RÜZGARLARLA EĞİLİP BÜKÜLMEYİZ"

    Maruz kalınan çok yönlü saldırılara rağmen, Türkiye ekonomisinde atılan kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndüğünü belirten erdoğan Erdoğan, "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi #1

    Görüş Bildir