Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a gidecek

Selzedelere destek olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Giresun'a gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaş için ellerinden gelen her şeyin yapılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinin ardından selzedelere destek olmak üzere pazartesi günü Giresun'a gideceğini söyledi.

2 şehidin verildiği ve 9 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Giresun'un yaraları sarılmaya çalışılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GİRESUN ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Henüz hafriyatların kaldırılma çalışmalarının sürdürüldüğü ve selin izlerinin silinmeye çalışıldığı bölge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

PAZARTESİ GİRESUN'A GİDECEK

Pazartesi günü, Giresun'a gideceğini belirten Erdoğan, "Giresun, birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

"BİZ SİZLER İÇİN VARIZ"

Tüm bakanların ve milletvekillerinin Giresun'da ellerinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız." dedi.

"VATANDAŞIN HİÇBİR ENDİŞESİ OLMASIN"

Bütün meselenin en az hasarla vatandaşların sıkıntılarını gidermek olduğu yönünde açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

"Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın."