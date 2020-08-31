Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını yedirmeyeceklerini vurgulayarak, korsanlığa ve haydutluğa 'eyvallah' denmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki, Su Ürünleri Avcılık Sezonu açılış törenine katıldı.

Balık av sezonunu açmadan önce bir konuşma geröekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelere de değindi.

Türk milletinin ne hak yediğini ne de hakkını yedirdiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin çevresindeki denizlerde haydutluğa izin verilmeyeceğini söyledi.

"KORSANLIĞA, HAYDUTLUĞA EYVALLAH YOK"

Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu açılışında VİDEO

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Buradan ülkemizin dört bir yanındaki balıkçı kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum. Afetten en fazla etkilenen Dereli ilçesini ziyaret ettik ve bölgeyi yerinde inceledik.

Bu vesileyle sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan kardeşlerimizi de aralıksız bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hamdolsun ki vatandaşlarımızı "Devlet nerede" dedirtmedik. Gerekli olan yardımlarımızı yapıyoruz.

Balıkçılarımız bu geceden itibaren 'vira bismillah' diyerek denize açılacak.

Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum.

Hamdolsun bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz.

Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, suların sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir.



Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir rezervin parçası olduğuna inanıyoruz. Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız.

Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik.

Yeni sezonda denizdeki denetimlerde insansız hava araçlarından da faydalanacağız.

Denizdeki ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inanıyorum."

AYRINTILAR GELECEK...