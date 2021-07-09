Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
- AA
- 09.07.2021 - 21:19
- Güncelleme : 09.07.2021 - 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.
GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
İçkale'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
Erdoğan'ın seslendirdiği Gönül Dağı türküsü büyük beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi VİDEO