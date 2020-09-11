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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

    İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
    • AA
    • 11.09.2020 - 18:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü #1

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