Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'e saldırı durumunda talimat verdi

Doğu Akdeniz ve Ege'deki artan gerilimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı taraftan gelebilecek herhangi bir saldırı karşısında savaş gemilerine, gerekeni yapın dedi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye, mücadelesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam ediyor.

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında yer alan Avrupa Birliği'nin tüm saldırı tehditlerine rağmen Ege ve Adeniz'de doğalgaz arayan Türkiye, bu konuda tedbirlerini de alıyor.

Bu kapsamda önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında da Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler ele alındı.

Yunanistan'la yaşanan gerilimin konuşulduğu toplantıda, Oruç Reis gemisine herhangi bir saldırı girişimi olursa ne yapılacağı üzerinde duruldu.

'İLK ATEŞ KARŞI TARAFTAN GELİRSE GEREKENİ YAPIN' TALİMATI

Milliyet'te Kıvanç El imzasıyla yayımlanan habere göre kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oruç Reis'i koruyan savaş gemilerine talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın ilk ateşi açmama konusunda kesin bir dille uyarıda bulunduğu belirtilirken, karşı taraftan gelecek hamle sonrası gereğinin yapılmasını istediği iddia edildi.