Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de şehit aileleriyle buluştuğu programda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de şehit aileleriyle buluştuğu programda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını sadece yaşayanlar anlayabilir.

Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Bizim inancımıza göre nubuvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Şehadet ne kadar ulviyse arkada kalanlar için sabretmek o kadar ulvi bir derecedir.Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir dereceyse, arkada kalanlar için sabretmek de o kadar ulvidir.

Türkiye'de her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum. Her fırsatta onları ziyaret ediyor, kimi zamanlarla onlarla telefonla görüşüyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Özellikle yetimler ve öksüzlerimiz de yine milletimize emanettir.

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un veciz ifadesiyle 'Bir günü bir asra bedel' anlamı vardır. Türk milletinin tarihi de işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadın, erkek, genç yaşlısıyla 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri, uçakları karşısında istiklaline sahip çıkan milletimiz topyekûn bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

Bugün burada evlatlarıyla, eşleriyle, anne babaları, kardeşleriyle birlikte olduğumuz bizzat gazilerimiz o gece büyük kahramanlık destanına imza atmıştır. Atılan kurşunların tekbirler karşısında adeta eridiği o karanlık gece Allah'ın yardımı mazlum ve mağdurların duası, aziz milletimizin cesareti, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık yarına dönüşmüştür.

Habis bir ur gibi devletimizi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'dan sonra önlem aldık. Teşkilatlarımız FETÖ'den temizlendikçe adeta kendini yeniden buldu. Tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmenin gerisinde FETÖ'den arınmışlığın derin rolü vardır. Çocuklarımızın ufka açılmaya başlamıştır. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin bekası sözkonusu olduğunda her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde bir milat olmuştur.

Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarını düzenledik. Doğu Adkeniz'de attığımız adımlarla kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsun Türkiye kendine yönelik tehditleri kaynağında yok edecek güç ve kabiliyetine ulaşmış durumdadır.

Bugün ülkemizle ilgili her meselede başkalarına değil milletimize bakıyor, milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan hesabı hukuk önünde soruyoruz. Elimizde adli, istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristleri saklandıkları ininde bulduk yargıya teslim ettik.

Yurtdışında işlettikleri fitne yuvaların kapatılması için çok yönlü mücadele içindeyiz. 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne çoğalıyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."



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