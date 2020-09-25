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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 15:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

     

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

    Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    KOSOVA ANLAŞMASINDAN SONRA İLK GÖRÜŞME

    Vucic 4 Eylül'de Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te, ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile Kosova'yla ekonomik normalleşme anlaşması imzalamıştı.

    Ayrıca bu görüşmede Sırbistan ve Kosova, Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açma sözü vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü #5

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