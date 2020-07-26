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    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programın ardından, Tarabya Köşkü'ne geçerken, yol üzerindeki taksicilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 18:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti

     

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı.

    ŞOFÖRLERLE SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.

    Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbetti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra köşke geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerle sohbet etti #3

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