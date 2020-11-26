Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı

İnsan hayatındaki değişimin doğru altyapıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı.

Zirveye video konferans yoluyla katılan Erdoğan, dünyanın yaklaşık bir asırdır süren küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki sarsıntıların sancısını yaşadığını söyledi.

"İNSANI MERKEZE ALMAYAN HİÇBİR GELİŞME..."

İsim ve numaradan ibaret dijitalleşmenin faşizme yol açacağını belirten Erdoğan, dijital faşizme karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bize göre insanı merkeze almayan hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değil. Şiddet ve ayrımcılık sorunlarının çözümü konusunda daha büyük hassasiyet gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz ViDEO



DİJİTAL FAŞİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Artık dünyada savaşların bile dijital tabanlı hale dönüştüğü dönemde yol açacağı sorunları tahmin etmek zor değil. Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

SALGINLA MÜCADELE

Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır.





HABERLEŞME ALTYAPISI HEDEFİ

Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir.

MODERN KÖLELİK UYARISI

İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."