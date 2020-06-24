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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel meseleler ele alındı.
- AA
- 24.06.2020 - 21:32
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
GÜNDEM KORONA VE BÖLGESEL KONULAR
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, koronavirüs ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.