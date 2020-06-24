Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

GÜNDEM KORONA VE BÖLGESEL KONULAR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, koronavirüs ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.