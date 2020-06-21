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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 15:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Babalar Günü' dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    "İLK KAHRAMANLARIMIZIN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm babaların babalar günü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

    "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

    Erdoğan, mesajını 'Babalar Günü' için hazırlanan bir video ile yayınladı.

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