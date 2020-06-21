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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Babalar Günü' dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
"İLK KAHRAMANLARIMIZIN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm babaların babalar günü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:
"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
Erdoğan, mesajını 'Babalar Günü' için hazırlanan bir video ile yayınladı.