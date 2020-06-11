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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital farkındalık paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital farkındalık paylaşımı
"Yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir farkındalıkla geleceğe daha umutla bakacaklarını vurguladı.
- DHA
- 11.06.2020 - 08:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital farkındalığa dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından '#DijitalFarkındalık' etiketiyle bir paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz.
"GELECEĞE UMUTLA BAKACAĞIZ"
İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.