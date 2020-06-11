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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital farkındalık paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital farkındalık paylaşımı

"Yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir farkındalıkla geleceğe daha umutla bakacaklarını vurguladı.