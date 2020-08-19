Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik baskılar hakkında Erdoğan,"Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da açıldı. Açılış töreni önce kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkelerinden Türkiye'ye art arda kınamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadeleden asla ülke olarak vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"D.AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR DİYEN MUHALEFET İYİ DİNLESİN"

"Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu korumak için attığımız adımlar hayati öneme sahiptir. Özellikle Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin bunu iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesi sadece bir hak mücadelesi değil, istiklal mücadelesidir. Sadece mavi vatan ve onu savunmak o derece önemlidir.

YENİ SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Nasıl 1 asır önce Sevr'i yırtıp attıysak, Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e de boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim vermeyeceğiz. Maalesef biz siyasette, ekonomide, enerjide, savunmada ve birçok alanda daha önce yapılan hataların bedellerini ödemek zorunda kaldık.

Tek parti CHP'sinin bıraktığı dış politikadaki anlaşmaların bedelini hala biz ödüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz İZLE

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