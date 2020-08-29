Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'ni kendisine bir robot tarafından getirilen tabletteki butona basarak yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada hem merkezin açılışını hem de videokonferans ile Kocaeli'deki fabrika açılışlarını gerçekleştirdi.

Kocaeli bağlantısının ardından kürsüden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokoldeki yerine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan robotlu açılış VİDEO

ROBOTUN GETİRDİĞİ TABLET İLE AÇILIŞ YAPILDI

Bu sırada, merkez açılışı için salona sırtında tablet bilgisayar olan bir robot girdi. Robot, tablet bilgisayarı Erdoğan'ın yanına getirdi. Renkli görüntülere sahne olan açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan butona basarak gerçekleştirdi.

Erdoğan butona basmadan önce, "Ben de şu anda bay robotla görüştüm ve sinyali veriyorum. Hayırlı olsun. Ya Allah Bismillah." ifadelerini kullandı.