Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de koronavirüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 20.12.2020 - 22:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
RİZE GÜNEYSU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.