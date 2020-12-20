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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de koronavirüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 22:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    RİZE GÜNEYSU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

    Tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi #1

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