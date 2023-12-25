Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 10 mütercim tercüman alımı

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7 dilde tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak amacıyla 10 tercüman alacak.
Sözleşmeli personel olarak alınacaklar
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; personel alımı, merkez teşkilatında boş bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B Maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.
Tercümanlarda aranan diller
Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; 4'ü İngilizce, diğerleri Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim tercüman istihdam edilecek.
Adaylarda aranan şartlara ilişkin ilan, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
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