Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 10 mütercim tercüman alımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca iletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7 dilde tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak amacıyla 10 tercüman alacak.

Sözleşmeli personel olarak alınacaklar

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; personel alımı, merkez teşkilatında boş bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B Maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.

Tercümanlarda aranan diller

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; 4'ü İngilizce, diğerleri Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim tercüman istihdam edilecek.

Adaylarda aranan şartlara ilişkin ilan, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.