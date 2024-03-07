Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz: Genç kız kardeşlerimizi bekliyoruz Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, kadın personel istihdamını önemsediklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu ve meslek yaşamına Şırnak'ın Silopi ilçesinde takım komutanı olarak başladı.

2022'de Cumhuriyet'in ilk kadın generali oldu

Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Personel Plan Subaylığı, Jandarma Genel Komutanı emir subayı yardımcılığı ve çeşitli birliklerde kadın astsubay birlik komutanlığı ve personel şube müdürlüğü gibi önemli görevlerde yer aldı. 2014 yılında ise Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı'nda aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini üstlendi.

Çeşitli görevlerdeki başarılı performansının ardından, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olarak tuğgeneralliğe terfi etti.

"Özellikle kadın subay ve astsubaylarımızın istihdam edildiği birimler kurduk"

Meslek hayatı boyunca kadın ve çocuklara ilişkin önemli çalışmalar yürüten Yılmaz, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk şube müdürlüğü görevini yürütürken, en önemli amaçlarının kadınların şiddete maruz kalmamalarına ve çocukların suça sürüklenmemelerine yönelik önleyici çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti.

Görev alanındaki konuların çok taraflı ve bütüncül yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığı olarak özellikle kadın subay ve astsubaylarımızın istihdam edildiği birimler kurduk." dedi.

Elektronik izleme merkezi faaliyetleri ve KADES gibi uygulamaların da kadınlara tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ve yıllık faaliyet planları doğrultusunda jandarma teşkilatı olarak daima vatandaşımızın yanında yakınında ve yardımında olmaya devam ediyoruz.

"Büyük görev ve sorumluluklar üstlendiğimin farkındayım"

İki yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tuğgeneralliğe terfi ettiğini hatırlatan Yılmaz, çok gururlu olduğunu ve bunun kendisi açısından önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Görevini en iyi şekilde yapmak için çalıştığını dile getiren Yılmaz,

Türkiye'nin ilk kadın generali olarak büyük görev ve sorumluluklar üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım.

dedi.

Generalliğe terfi etmesinin ardından ailesi ve çevresi tarafından mutluluk ve gururla karşılandığını anlatan Yılmaz, aile hayatına zaman ayırmakta zorlanmadığını söyledi.

Ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini dile getiren Yılmaz, yakınlarıyla geçirdiği vakti etkili ve verimli şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Jandarma teşkilatının bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: