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    Datça'da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor

    Datça'da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 02:11
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 02:29
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    Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

    Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başlamıştı.

    Devletin tüm imkanlarıyla yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

    Gece görüşlü helikopterler sahada

    Tarım ve Orman Bakanlığından yangın hakkında yapılan açıklamada, “Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor” denildi.

    Yangına gece müdahalesi sürerken gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı.

    Datça da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor #1

    "Gece görüşlü helikopterleri ilk defa burada deneyeceğiz"

    Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

    Datça da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor #2

    "Tüm imkanlar seferber ediliyor"

    Muğla Valiliğinden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, "Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

    Yangına ilişkin Datça Kaymakamı Mesut Çoban'da açıklamada bulundu.

    "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor"

    Datça Kaymakamı Mesut Çoban ise, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulunmuştu.

    Datça da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor #3

    Datça da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor #4

    Datça da gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor #5


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