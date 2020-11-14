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    'Deezer' lisans müracaatını gerçekleştirdi

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı müzik yayın servisi 'Deezer'ın lisans başvurusunu yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 13:37
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 13:38
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    'Deezer' lisans müracaatını gerçekleştirdi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), online müzik servisleri Deezer'ın da içinde bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için ihtar göndermişti.

    İhtarda başvuruda bulunabilmeleri için 72 saat süre verildiği, başvuruyu gerçekleştirmeyenlerle ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağı belirtilmişti.

    "DEEZER LİSANS MÜRACAATINI YAPTI"

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Deezer'ın başvuruyu tamamladığını açıkladı.

    Paylaşımda, "İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden 'Deezer' da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum" ifadeleri yer aldı.

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