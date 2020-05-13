Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu: Kızların resimlerini de görüyoruz

Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu: Kızların resimlerini de görüyoruz

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle konuşurken kameranın açık olduğunu unutunca, kız öğrenciler hakkındaki sözleriyle tepki çekti.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle görüntülü görüşme yaptığı sırada, kameranın yayında olduğunu unutarak yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Acar, gülmekle yetindi.

TEPKİ DE OLDU, DESTEK ÇIKAN DA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi. Kimi öğrenciler de "Dekanımızın yanındayız" diyerek Orhan Acar'a destek verdi.

Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu: Kızların resimlerini de görüyoruz