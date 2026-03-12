Yozgat'ta apartmanın teras katı alevlere teslim oldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Osman Çavuş Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı.

BİNA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.