Abone ol: Google News

Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı

Yayınlama:
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı
DHA DHA

Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

İç Haber Haberleri

Çok Okunanlar