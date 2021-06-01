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    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı, 25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatından görüntüler yayınladı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 19:09
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    Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

    "BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.

    TATBİKATTAN KARELER

    Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor VİDEO

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor #1

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor #2

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor #3

    Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor #4

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