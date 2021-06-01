Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, 25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatından görüntüler yayınladı.
- DHA
- 01.06.2021 - 19:00
- Güncelleme : 01.06.2021 - 19:09
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.
"BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
TATBİKATTAN KARELER
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor VİDEO