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Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi

Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi

Yakınlarının tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmayan 57 yaşındaki adam, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.