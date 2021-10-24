Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi
Yakınlarının tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmayan 57 yaşındaki adam, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
- İHA
- 24.10.2021 - 13:48
Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde oturan 57 yaşındaki Bekir Sıtkı Seyrek, yakınlarının uyarılarına rağmen aşı yaptırmadı.
KORONAYA YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ
Bir süre önce virüs belirtileriyle hastaneye giden Seyrek, test sonrası koronavirüse yakalandığını öğrendi.
VİRÜSE YENİLDİ
Durumu her geçen gün ağırlaşan Seyrek, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.