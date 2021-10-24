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    Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi

    Yakınlarının tüm uyarılarına rağmen aşı yaptırmayan 57 yaşındaki adam, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 13:48
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    Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi

    Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde oturan 57 yaşındaki Bekir Sıtkı Seyrek, yakınlarının uyarılarına rağmen aşı yaptırmadı.

    KORONAYA YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ

    Bir süre önce virüs belirtileriyle hastaneye giden Seyrek, test sonrası koronavirüse yakalandığını öğrendi.

    VİRÜSE YENİLDİ

    Durumu her geçen gün ağırlaşan Seyrek, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

    Denizli’de aşı karşıtı koronavirüse yenildi #1

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