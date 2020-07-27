Denizli’de ata binmek isterken düştü

Şaha kalkan at üstündeki adamı yere atarken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Akan, arkadaşına ait ata binmek istedi.

O anları ise at sahibi anbean görüntüledi.

Akan, atın üzerine bindiği esnada hayvan ürktü. Ürken at kendisi ile beraber üzerindeki adamı şaha kalkarak, yere vurdu.

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Arkadaşları ise bu sırada gülmekten kendini alamadı. Şans eseri Akan, olayda yara almadan kurtulurken; atın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ata binmek isteyen vatandaş bir anda kendini yerde buldu İZLE