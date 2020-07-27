Dolar
6.8556
0.1109%
Euro
8.062
0.9946%
Altın
1942.94
2.1777%
Borsa
1196.33
0.3618%
G. Altın
426.483
1.8255%
Bitcoin
71286.06
7.7742%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Denizli’de ata binmek isterken düştü

    Şaha kalkan at üstündeki adamı yere atarken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 15:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de ata binmek isterken düştü

    Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Akan, arkadaşına ait ata binmek istedi.

    O anları ise at sahibi anbean görüntüledi.

    Akan, atın üzerine bindiği esnada hayvan ürktü. Ürken at kendisi ile beraber üzerindeki adamı şaha kalkarak, yere vurdu.

    ŞANS ESERİ YARALANMADI

    Arkadaşları ise bu sırada gülmekten kendini alamadı. Şans eseri Akan, olayda yara almadan kurtulurken; atın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Ata binmek isteyen vatandaş bir anda kendini yerde buldu İZLE

    Denizli’de ata binmek isterken düştü #1

    Görüş Bildir