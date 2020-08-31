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    Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

    Bir hafta önce hasat yapılan ay çekirdeği tarlasında 5 metre derinliğinde ve 20 metre çapında obruk ortaya çıktı.
    • AA
    • 31.08.2020 - 15:19
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    Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

    Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde geçen hafta ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiler, gürültü üzerine gittikleri tarlada dev bir çukur oluştuğunu gördü.

    5 METRELİK OBRUK

    Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen gelen jandarma, obruğun 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğunu tespit etti. Çukurun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

    "İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

    Mahalle sakinlerinden Ömer Çavuş, bölgede ilk kez obruk gördüklerini belirterek "Burada oluşan büyük çukur korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz." dedi.

    Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

    Denizli de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu #1

    Denizli de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu #2

    Denizli de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu #3

    Denizli de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu #4

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