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    Denizli'de fırtına yıktı geçti

    Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli fırtına nedeniyle kentin farlı noktalarında ağaçlar ve iskeleler devrildi, bahçe duvarları çöktü.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 01:53
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 03:18
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    Denizli'de fırtına yıktı geçti

    Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

    KONTERYNERLER YOLA SAVRULDU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi.

    Denizli'de fırtına yıktı geçti-Video

    Denizli de fırtına yıktı geçti #1

    BAHÇE DUVARI YIKILDI

    Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

    Denizli de fırtına yıktı geçti #2

    KISITLAMA, OLASI FACİALARI ÖNLEDİ

    Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

    Denizli de fırtına yıktı geçti #3

    Denizli de fırtına yıktı geçti #4

    Denizli de fırtına yıktı geçti #5

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