Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli fırtına nedeniyle kentin farlı noktalarında ağaçlar ve iskeleler devrildi, bahçe duvarları çöktü.

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

KONTERYNERLER YOLA SAVRULDU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi.

Denizli'de fırtına yıktı geçti-Video

BAHÇE DUVARI YIKILDI

Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

KISITLAMA, OLASI FACİALARI ÖNLEDİ

Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.