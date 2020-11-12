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    Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı

    Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan, camlarına film takılmış plakasız minibüsün 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk tarafından kaçırıldığı anlaşıldı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:55
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    Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı

    Denizli'de polis ekipleri, Çetin Beton'daki uygulama noktasında camlarındaki film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istedi.

    "Dur" ihtarına uymayan minibüs, kent merkezi yönüne kaçmaya başladı.

    YOLA KAPAN SERİLDİ

    Yaklaşık 15 kilometre kaçan ve çevre yolunda ilerleyen minibüs, Yenişafak Mahallesi 1166 Sokak'ta, ekiplerin yola serdiği kapanla, lastikleri patlatılarak durduruldu.

    Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı VİDEO

    BABASININ ARACINI KULLANDI

    Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk, yakalandı. "Çekme Belgeli" minibüsün, aracı kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına ait olduğu öğrenildi.

    Denizli polis

    ÇEKİCİ KALDIRDI

    Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İçinde bakır kabloların da bulunduğu minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Denizli polis

    Denizli polis

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