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Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı

Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı

Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan, camlarına film takılmış plakasız minibüsün 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk tarafından kaçırıldığı anlaşıldı.