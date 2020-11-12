Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı
- AA
- 12.11.2020 - 16:40
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:55
Denizli'de polis ekipleri, Çetin Beton'daki uygulama noktasında camlarındaki film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan minibüs, kent merkezi yönüne kaçmaya başladı.
YOLA KAPAN SERİLDİ
Yaklaşık 15 kilometre kaçan ve çevre yolunda ilerleyen minibüs, Yenişafak Mahallesi 1166 Sokak'ta, ekiplerin yola serdiği kapanla, lastikleri patlatılarak durduruldu.
Denizli'de polisin kovaladığı araçtan 2 çocuk çıktı VİDEO
BABASININ ARACINI KULLANDI
Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk, yakalandı. "Çekme Belgeli" minibüsün, aracı kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına ait olduğu öğrenildi.
ÇEKİCİ KALDIRDI
Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İçinde bakır kabloların da bulunduğu minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.