Denizli'de sokaklarda maske denetimi

Maske takmamayı savunan bir vatandaş, "Hastalık paranoyaklık seviyesine geldi. Korona neredeyse artık gelsin beni bulsun öleyim" dedi.

Denizli Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, evden çıkan her vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildi.

Sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların büyük kısmı, maske kuralına uydu.

Maskesiz dolaşan vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

MASKE TAKMAYANLARA ANONSLU UYARI

15 Temmuz Delikliçınar Meydanı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sosyal mesafeyi gözetmeyen ve maske kullanmayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından anonslar ile uyarıldı.

"KORONA GELSİN BULSUN BENİ"

Maske kullanmayan vatandaşlardan Üzeyir Yazır ise kendisini ilginç sözlerle savunarak, "Hastalık paranoyaklık seviyesine geldi, sürekli televizyonlarda. Yok hayalet taşıyıcılar var, yok şöyle derken artık ben de dedim ki korona neredeyse artık gelsin beni bulsun öleyim.

Zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor, bütün işlerim ters. Öleyim de kurtulayım diye bekliyorum. Korona nerdeyse gelsin bulsun beni. O yüzden hiç umurumda değil yani. Öleceksek ölürüz, kalacaksak kalırız. Ne olacaksa olsun dedik artık. Ne eldiven ne de maske hiçbir şey kullanmıyorum." dedi.

MASKE TAKMAMAYA İLGİNÇ SAVUNMA

Hasan Çakar isimli vatandaş ise eldiven kullanmadığını ve eldivenlerin bakteri oluşturduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Çakar, "Maskeyi biraz araştırdım baktım, insanlar maske ile dolaşıyor. Tabii maske ile aynı havayı çekerse yan etkisi oluyormuş. Ben birkaç insana baktım maskeden dolayı bayılmış ve nefes alamıyor. Markete girersek maske takarız.

Ama dışarıda gezerken ne güzel temiz hava, en güzeli... Allah bizim vücudumuzu zaten güzel bir şekilde oluşturmuştur, maske ya da eldiven tavsiye etmiyorum." diye konuştu.