Denizli'de trafo bomba gibi patlattı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesiyle kısa devre oluşurken, trafoda patlamalar mehydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi'ne bağlı Alaattin Mahallesinde, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi.

YOLDAN GEÇENLER PANİKLE KAÇIŞTI

Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı. Patlamanın ardından trafoda yoğun duman meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi.

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ARIZA GİDERİLDİ

Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi.