Denizli'de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

Denizli'de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

Denizli'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

BYLOCK YÜKLÜ TELEFONLAR DUŞAKABİNDEN ÇIKTI

Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













