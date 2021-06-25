Denizli'de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı
Denizli'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 25.06.2021 - 20:18
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
BYLOCK YÜKLÜ TELEFONLAR DUŞAKABİNDEN ÇIKTI
Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.