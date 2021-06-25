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    Denizli'de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

    Denizli'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 20:18
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    Denizli'de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

    Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

    BYLOCK YÜKLÜ TELEFONLAR DUŞAKABİNDEN ÇIKTI

    Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K.  tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı #1

    Denizli de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı #2

    Denizli de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı #3

    Denizli de yapılan operasyonda ByLock yüklü telefonlar duşakabinden çıktı #4

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