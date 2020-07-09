Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi

Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi

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Hastanede tedavi gören iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı.

Denizli’de yaşayan 5 kişilik Güler ailesi, evlerine misafir ettikleri bir yakınında koronavirüs çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurarak test yaptırdı.

Test sonuçları pozitif çıkan aile, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu.

İKİ KARDEŞTEN ZEYBEKLİ KUTLAMA

Bugün taburcu edilen ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) ve Doğuhan Güler (3) büyük sevinç yaşadı.

İki kardeş taburcu olmalarını Zeybek oynayarak kutladı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile paylaşan Güler ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi