Dolar
6.8643
0.051%
Euro
7.7601
-0.1942%
Altın
1810.52
0.0718%
Borsa
117429.85
-1.0804%
G. Altın
399.738
0.207%
Bitcoin
64065.42
-0.5201%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi

    Hastanede tedavi gören iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi

    Denizli’de yaşayan 5 kişilik Güler ailesi, evlerine misafir ettikleri bir yakınında koronavirüs çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurarak test yaptırdı.

    Test sonuçları pozitif çıkan aile, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu.

    İKİ KARDEŞTEN ZEYBEKLİ KUTLAMA

    Bugün taburcu edilen ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler (10) ve Doğuhan Güler (3) büyük sevinç yaşadı.

    İki kardeş taburcu olmalarını Zeybek oynayarak kutladı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile paylaşan Güler ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi

    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi #1

    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi #2

    Denizlili iki kardeş koronavirüsü yendi #3

    Görüş Bildir